Fórmula 1 anuncia venda de ingressos para GP de São Paulo em 2025; veja como comprar

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 chegou ao fim neste domingo (3), mas fãs de automobilismo já podem se preparar e adquirir ingressos para a próxima edição no autódromo de Interlagos. As entradas estarão disponíveis para o público geral na próxima segunda (11). As competições acontecem entre os dias 7 e 9 de novembro de 2025.





No próximo ano, a temporada contará com Gabriel Bortoleto no grid. O piloto, campeão da F3 e atual líder da F2, fará parte da Audi, equipe liderada por Mattia Binotto, e será o primeiro brasileiro titular na categoria desde aposentadoria de Felipe Massa, em 2017.





A venda de bilhetes para a competição esportiva na capital paulista terá início às 12h na plataforma Eventim, site oficial do evento, e acontece depois de duas fases de pré-vendas para clientes Porto Bank, em 4/11, e Amex, em 7/11. Os tíquetes podem ser impressos pelo comprador ou retirados pessoalmente na bilheteria do autódromo a partir de 31 de outubro de 2025.





Na modalidade inteira, os ingressos variam entre R$ 930, no setor A -arquibancada descoberta na subida dos boxes e largada-, e R$ 3.150, no setor M, que fica em frente aos boxes. Existem áreas com valores únicos, como o setor D, localizado no início do S do Senna R$ 4.230, e o setor B (R$ 4.900), com vista para o grid de largada e pódio, além de assentos são numerados e cobertos.





Para assistir ao GP nas arquibancadas premium, é preciso desembolsar de R$ 7.550, no Orange Tree Club, que inclui vista para a curva do Laranjinha e buffet finger food e open bar, e R$ 9.750, no Pit Stop Club, que possui vista para o grid de largada, boxes e pódio. A área vip, Grand Prix Club, permite visitação aos boxes por R$ 19.300.





Ainda não foi divulgado se haverá fan zone na área do kartódromo Ayrton Senna. Neste ano, a programação trouxe shows de Alok e Jorge Aragão, entrevistas com chefes de equipe e ex-atletas, simuladores e interações com pilotos de todas as escuderias.





Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1





Autódromo de Interlagos - av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul. Sex. (7/11/25) a dom. (9/11/25). A partir de R$ 1.290, em eventim.com.br.