Fórmula 1 tornará vacinação contra Covid-19 obrigatória, diz emissora

A Fórmula 1 vai tornar obrigatória a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas envolvidas nos Grandes Prêmios da categoria em 2022. Somente quem estiver com o esquema vacinal completo poderá estar no paddock, segundo a emissora BBC.



A política da vacinação se aplicará a pilotos, equipes, imprensa, funcionários e quaisquer convidados que participem das corridas.



De acordo com a publicação, todos os pilotos que competirão neste ano na Fórmula 1 estão vacinados. Ainda segundo a BBC, a obrigatoriedade de vacina pode levar a um relaxamento das restrições na categoria, como redução de testes.



A temporada 2022 da Fórmula 1 começa em 18 de março, com o Grande Prêmio do Bahrein.