Fórmula Truck confirma etapa em Londrina em novembro de 2025

A cidade de Londrina está confirmada no calendário da Fórmula Truck de 2025. O Autódromo Internacional Ayrton Senna vai receber a penúltima etapa da categoria no próximo ano.





A corrida em Londrina está agendada para o dia 9 de novembro. Este ano, o autódromo londrinense já fez parte do calendário da categoria e recebeu também uma etapa da Copa Truck.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A temporada 2025 da Fórmula Truck terá 10 corridas, sendo três no Paraná. Além de Londrina, Cascavel será palco de duas etapas, a quarta e a última, no dia 7 de dezembro.





A largada da categoria no ano que vem será no dia 16 de fevereiro, em Interlagos, em São Paulo. A Fórmula Truck passará ainda por autódromos do Uruguai, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Publicidade





Gilberto Hidalgo, presidente da GT Truck Eventos, promotora e organizadora categoria, comemorou o fato da temporada 2025 ser aberta no principal autódromo brasileiro.





“Estamos muito contentes em poder voltar a Interlagos e agora em um excelente momento por que passa a categoria. A abertura da temporada será um evento marcante na história da Fórmula Truck”, garantiu.

Publicidade





Em 2024, o campeão da Fórmula Truck, na categoria GT Truck (motores eletrônicos), foi o gaúcho Rafael Fleck. O paranaense Pedro Muffato foi o vice-campeão.





Já na categoria F-Truck (caminhões com motor com bomba injetora), o curitibano Marcio Rampon conquistou o tricampeonato.





SAIBA MAIS SOBRE A STOCK CAR NA FOLHA DE LONDRINA.