Gabriel Medina perde para australiano e disputa o bronze no surfe

Gabriel Medina deu adeus ao sonho do ouro olímpico. Nesta segunda-feira (5), em um mar com poucas ondas, o brasileiro foi superado pelo australiano Jack Robinson na semifinal e disputará a medalha de bronze do surfe nas Olimpíadas, realizado em Teahupoo, no Taiti.

O adversário pelo pódio, duelo que acontece ainda hoje, será o peruano Alonso Correa, eliminado na outra semifinal da competição. O local Kauli Vaast faz a decisão pela medalha de ouro contra Jack Robinson.



Com condições irregulares, Medina e Robinson disputaram braçada a braçada a primeira onda da semifinal, que acabou sendo surfada pelo australiano, mas sem nenhum potencial. Na sequência, ele ainda pegou uma onda curta, somando 4,50.

Em sua primeira onda, Gabriel usou sua prioridade para surfar uma onda que abriu para o brasileiro e proporcional um bom combo de manobras, jogando muita água, anotando 6,33.



Novamente com a prioridade, Jack Robindo encontrou um belo tubo, finalizando com uma batida forte: 7,83 pra ele.

Precisando de um 6,01 para virar a bateria, Medina sofreu com a falta de constância do mar e terminou a bateria com apenas uma onda surfada. No placar final, 12,33 a 6,33 para o australiano.



RIVALIDADE



Jack Robinson não era nem um pouco 'azarão' contra Medina. Os dois se enfrentaram seis vezes ao longo dos anos em baterias homem a homem no Circuito Mundial. E o australiano sempre deu trabalho.



Foram três vitórias para cada lado. Medina levou a melhor em Uluwatu (2018), El Salvador (2022) e Portugal (2024), enquanto Jack saiu vencedor em G-Land (2022), Pipeline (2023) e justamente Teahupoo (2023), na única decisão entre os dois no Mundial.