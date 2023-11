Guilherme Toldo ganha bronze no florete da esgrima nos Pan-americano

O Brasil garantiu mais uma medalha na esgrima em Santiago 2023 com Guilherme Toldo, no florete, na terça-feira (31). Esta foi a quinta medalha de Toldo em Jogos Pan-americanos, uma vez que já havia sido prata em Toronto 2015 e Lima 2019, ambas por equipes, e bronze em Guadalajara 2011, no individual e por equipes.





Ele iniciou as disputas de forma impecável. Foram cinco vitórias na fase de grupos e classificação para as oitavas de final, quando enfrentou o também brasileiro Henrique Marques e o venceu por 15/12. Nas quartas, um duelo difícil contra o mexicano Diego Lopez: Toldo chegou a estar com três toques de desvantagem, virou o jogo e fechou o confronto em 15/11.

Publicidade

Publicidade





Na semifinal, encarou teve um forte adversário. O americano Miles Watson, que, assim, como o brasileiro, veio invicto da fase de grupos. O duelo começou equilibrado, mas, no segundo tempo, o americano explorou a envergadura (mais alto que o brasileiro) para ser mais efetivo no ataque. Final 15/9 para Watson.





“Fiz uma boa competição, jogando bem, bons confrontos. Na semifinal eu sabia que poderia vencer o americano, estava bem. Fica aquele gostinho de que poderia ir mais longe, mas, de qualquer forma é uma medalha em Jogos Pan-americanos, é importante para o Brasil. Eu fico contente em fazer parte disso, em ver meu nome compondo o nosso quadro de medalhas. Eu vim de uma lesão forte, então fico contente de ter superado e conquistado esse bronze. Agora é seguir o trabalho, continuar pontuando no ranking para conquistar a vaga olímpica”, ressaltou.

Publicidade





Brasileiras param nas oitavas do sabre





Na disputa do sabre feminino, duas brasileiras entraram em ação, Pietra Chierighini e Karina Avila. As duas perderam nas oitavas de final: enquanto Chierighini parou na cubana Leidis Veranes (15/10), Avila foi superada pela mexicana Julieta Toledo (15/5).