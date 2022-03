Haas confirma Pietro Fittipaldi nos últimos testes da pré-temporada da Fórmula 1

A Haas confirmou nesta quarta-feira (9) que o brasileiro Pietro Fittipaldi será o piloto da equipe nesta quinta (10), no primeiro dia da última bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1. A categoria realiza testes entre quinta e sábado (12) no Bahrein.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A Haas ainda não divulgou se Pietro será o substituto do russo Nikita Mazepin ao longo da temporada. A equipe rompeu contrato com Mazepin, devido à invasão na Ucrânia, e com o patrocinador principal, a empresa de fertilizantes UralKali, de propriedade do pai do piloto russo, o bilionário Dmitry Mazepin.

Continua depois da publicidade





Pietro disputou dois GPs pea Haas no final de 2020, quando substituiu Romain Grosjean, que sofreu um acidente no GP do Bahrein daquele ano.





A lista de possíveis substitutos de Mazepin ainda tem os experientes Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg.

O campeonato da Fórmula 1 começa em 20 de março, também no Bahrein.