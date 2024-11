Jake Paul vê fúria de Mike Tyson, mas usa físico e vence lenda do boxe nos pontos

Jake Paul cumpriu no ringue seu papel de falastrão e, depois de uma série de provocações nos últimos dias, derrotou a lenda Mike Tyson na luta principal do evento que levou o nome dos norte-americanos, realizado em Arlington, nos EUA.





O ex-youtuber de 27 anos até viu a fúria do rival no começo, mas se sobressaiu fisicamente diante do astro, que é três décadas mais velho. O duelo ocorreu na noite desta sexta-feira (15) em um AT&T Stadium com mais de 61 mil pessoas.

Jake Paul venceu Mike Tyson nos pontos, por decisão unânime: 80-72, 79-73, 79-73.





O lutador de 27 anos alcançou sua 11ª vitória em 12 duelos desde que começou no boxe. Tyson, por outro lado, amargou sua 7ª derrota em uma carreira de peso iniciada em 1988, quando Paul nem era nascido.

O embate encerrou um evento que teve revanche de duelo histórico, com Katie Taylor x Amanda Serrano, e Whindersson Nunes sendo dominado pelo indiano Neeraj Goyat.





COMO FOI A LUTA

Tyson começou encurralando o ex-youtuber, que foi atingido e, só nos segundos finais, conseguiu uma reação.





O 2° round teve mais equilíbrio -e cautela. Os lutadores até engataram uma trocação, mas os dois minutos ficaram marcados por um duelo menos agressivo e, consequentemente, mais lento, com ligeira vantagem para o multicampeão.

Jake Paul se sobressaiu no 3° round. O jovem de 27 anos até foi atingido no início da etapa, mas conseguiu conectar uma série de golpes no multicampeão, já mais reativo.





Os três rounds seguintes voltaram a ser menos pegados, mas continuaram controlados pelo ex-youtuber, que passou a explorar o vigor físico diante de um rival 31 anos mais velho.

O penúltimo round voltou a ganhar uma trocação mais franca. Mesmo cansados, os norte-americanos foram capazes de gerar bons cruzados e levantaram o público em Arlington.





O derradeiro round acabou com reverência por parte de Jake Paul. Nos últimos segundos da luta, o jovem parou de golpear e prestou uma homenagem ao astro, que retribuiu com um abraço assim que o tempo se esgotou.

