Jogadora de rúgbi é suspensa por morder adversária no Mundial

(ANSA) - A jogadora italiana de rúgbi Sara Tounesi recebeu 12 jogos de suspensão por ter mordido uma adversária japonesa durante uma partida válida pelo Mundial feminino.





Os organizadores da competição, que acontece na Nova Zelândia, puniram a atleta da Itália por "ação antiesportiva". Na ocasião, Tounesi, de 27 anos, agrediu a rival Nijiho Nagata.

A ação da jogadora do Sale Sharks, da Inglaterra, não foi percebida por árbitros e responsáveis pelo VAR. A japonesa, no entanto, provou a agressão ao mostrar a marca da mordida na sua mão.





A Itália ganhou do Japão por 21 a 8 e garantiu sua vaga para as quartas de final do torneio. A próxima rival da seleção europeia será a França.





A Azzurra informou que vai recorrer da decisão do comitê disciplinar do Mundial neozelandês, mas as chances de Tounesi voltar aos gramados são baixas.





Tounesi praticamente imitou o atacante uruguaio Luis Suárez, do Nacional, que mordeu o zagueiro italiano Giorgio Chiellini durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. (ANSA).