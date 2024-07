Jogos Olímpicos: Mafê Costa e Cachorrão estão nas finais dos 400 metros livre

A natação brasileira iniciou sua participação nos Jogos Olímpicos Paris 2024 com ótimos resultados: na prova dos 400m livre, tanto no feminino, quanto no masculino, o Time Brasil terá dois representantes nas finais. Com 4:03:47 nas eliminatórias, Maria Fernanda Costa se classificou para a final com o 7º melhor tempo no geral.





Já Guilherme Costa, o Cachorrão, completou sua bateria na primeira posição, com o tempo de 3:44:23, e vai à final com o segundo melhor tempo geral. A final dos 400m livre masculino está prevista para 15h42 deste sábado, enquanto a feminina para às 15h52.



“Minha intenção maior era chegar na frente e consegui, independentemente do tempo que eu iria fazer. E fiquei mais feliz ainda por ter feito o segundo tempo geral. Na final certamente o pessoal vai nadar mais rápido, mas eu também vou, e espero bater na frente de todos”, declarou Cachorrão, confiante, após a prova eliminatória.

Já o feito de Maria Fernanda Costa a colocou como primeira finalista nesta prova na natação feminina após um hiato de 76 anos.



"Foi bem apertado. Queria ter feito melhor, mas o nervosismo e o frio na barriga podem ter mexido comigo. Mas fico grata por ter entrado na minha primeira final olímpica", comentou Mafê Costa.



Nas mesmas provas Gabrielle Roncatto e Eduardo Moraes não conseguiram uma vaga na final, assim como os revezamentos 4x100m feminino e masculino.