Leandro Totti vence pela primeira vez em Londrina, no autódromo Ayrton Senna

O experiente piloto Leandro Totti conquistou a primeira vitória de sua carreira no autódromo internacional Ayrton Senna, em Londrina, pela Copa Truck, no domingo (13). Tricampeão da Fórmula Truck, o ibiporaense jamais havia vencido na pista que é seu local de treinamento no dia a dia. A bordo do caminhão Iveco S-Way da equipe Vanucci Racing, o experiente piloto venceu a segunda corrida do dia com o tempo de 23 minutos, um segundo e 184 centésimos, em dez voltas.





Leandro Totti foi o maior pontuador da etapa de Londrina da Copa Truck, já que na primeira corrida do dia ficou na terceira colocação. A vitória ficou com Beto Monteiro. O piloto de Ibiporã está na nona colocação na classificação geral, com os 38 pontos conquistados em casa, já que abandonou a primeira etapa da temporada, em Campo Grande-MS. A próxima etapa da Copa Truck será no dia 18 de maio, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O líder da classificação geral da Copa Truck é Felipe Giaffone, com 62 pontos, seguido de André Marques, com 61.

Outras provas

O domingo (13) também contou com etapas da Nascar Brasil e da Copa HB20. Na Nascar, o duelo foi intenso pela vitória até as voltas finais, com disputa aberta entre os experientes Thiago Camilo, Rubens Barrichello e o jovem Léo Torres. Na última volta, Torres usou o Nascar Boost e conseguiu sua primeira vitória em 2025.

A Copa HB20 contou com a vitória do líder do campeonato, Adilson Júnior, que liderou a maior parte da corrida em Londrina, foi pressionado pelos pilotos Bruno Testa e André Bragantini, mas resistiu e venceu a corrida. Apesar de primeiro colocado na classificação, foi a primeira vitória de Adilson em 2025.