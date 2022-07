Leclerc se sobrepõe a Verstappen e vence o GP da Áustria

Charles Leclerc, que largou na segunda posição no GP da Áustria neste sábado (10), fez três ultrapassagens durante a prova sobre o pole position, Max Verstappen, e garantiu sua terceira vitória na temporada.

O atual líder do ranking mundial estava sofrendo pressão de Carlos Sainz no circuito de Spielberg, casa da Red Bull, quando a Ferrari teve um problema no motor e saiu da pista. Houve um princípio de incêndio no carro de Sainz, mas o piloto conseguiu deixá-lo em seguida ileso.

Verstappen, que dominou os treinos classificatórios, terminou a prova na segunda colocação, seguido de Lewis Hamilton, que melhorou seu desempenho e foi beneficiado pelo abandono da prova do piloto da Ferrari.





"Um dia complicado. Estávamos lutando um pouco com os pneus. No entanto, o segundo lugar é um bom resultado", disse Verstappen.

Classificação final:

1 - Charles Leclerc (Ferrari)

2 - Max Verstappen (Red Bull) - Volta mais rápida

3 - Lewis Hamilton (Mercedes)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Esteban Ocon (Alpine)

6 - Mick Schumacher (Haas)

7 - Lando Norris (McLaren)

8 - Kevin Magnussen (Haas)

9 - Daniel Ricciardo (McLaren)

10 - Fernando Alonso (Alpine)

11 - Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

12 - Alexander Albon (Williams)

13 - Lance Stroll (Aston Martin)

14 - Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

15 - Sebastian Vettel (Aston Martin)

16 - Pierre Gasly (AlphaTauri)

17 - Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

18 - Carlos Sainz (Ferrari) - não terminou

19 - Nicholas Latifi (Williams) - não terminou

20 - Sérgio Pérez (Red Bull) - não terminou