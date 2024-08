Lesionada, Valdileia não completa salto e abandona final no atletismo

Valdileia Martins, uma atleta formada em um assentamento do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) é uma finalista olímpica. Mas ela não conseguiu disputar a final do salto em altura, neste domingo (4), em Paris.



Ela sofreu uma entorse no tornozelo ainda durante as eliminatórias, na sexta, depois de passar a marca de 1,92m e igualar o recorde brasileiro. Ainda sem a confirmação da vaga, tentou 1,95m e se machucou.

Ela passou dois dias em tratamento na Vila Olímpica e sua vitória foi vir ao estádio olímpico e participar da final. Ela não aqueceu o salto, ainda que tenha aquecido a corrida levemente, e depois sentou-se.



Na sua vez de saltar, deu uma pequena corrida e parou. Oficialmente, ela termina a competição como NM, de "no mark" (sem marca) e não como DNS, de "did not start" (não largou).



"Não consegui recuperar porque deve ter alguma lesão séria. Estava com dificuldade de andar, tentamos fazer gelo, tudo que poderia para saltar na final. Mas quando tenho que usar o pé 100% não consigo ainda, falta força", disse a atleta brasileira à TV Globo após abandonar a decisão.



Valdileia, aos 35 anos, estreante em Olimpíadas, se despede de Paris entre as 12 melhores dos Jogos.