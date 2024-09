Londrina Basketball anuncia a contratação de três reforços

A diretoria da APVE Londrina Basketball anunciou a chegada de três reforços. O armador Joãozinho, o ala Pedro Lucas e o pivô Felipão já desembarcaram no norte do estado e estão à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos. A contratação dos jogadores foi oficializada nesta quarta-feira (4), por meio das redes sociais do projeto.







Os atletas fazem parte do planejamento do técnico Arody Neto, que não esconde o objetivo de montar um elenco com jovens atletas, em busca de oportunidades contínuas em partidas oficiais. Os reforços chegam com bom ritmo de jogo, já que concluíram a disputa da LDB, competição considerada uma liga nacional para atletas com até 22 anos de idade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O armador Joãozinho tem 22 anos de idade e chega após disputar a última edição da LDB pelo Botafogo (RJ). O atleta foi formado no clube carioca e por lá disputou uma edição do Campeonato Brasileiro da CBB. No currículo, o armador também soma passagens por Pindamonhangaba (SP) e Brusque (SC).





“Minha expectativa aqui é muito grande. Quando recebi o convite, eu fiquei muito animado. É legal poder conhecer outra cidade e outra cultura. Tenho certeza que a oportunidade que vou ter aqui vai agregar muito na minha carreira”, diz Joãozinho.

Publicidade





O ala/pivô Felipão chega com histórico vitorioso. Ele é formado nas categorias de base do tradicional time de Franca (SP). Pela equipe do interior paulista, ele tem no currículo um título de Campeonato Paulista e um sonhado título do NBB 21/22, a elite do basquete nacional. Felipão estava no time de Caxias do Sul (RS), na disputa da LDB.





“Estou muito feliz de estar aqui. Quando eu recebi o convite da comissão técnica de Londrina, eu não pude recusar. Nesse momento, é o melhor para minha carreira. Preciso ter mais minutagem dentro de quadra e mais experiência e isso o projeto de Londrina vai me oferecer”, diz Felipão.





Quem está de volta é o ala Pedro Lucas, de 22 anos. Ele foi um dos destaques da equipe na conquista do título dos Jogos Abertos do Paraná e do vice-campeonato estadual, ambos em 2022. No ano passado, ele também integrou o elenco londrinense. Na atual temporada, Pedro Lucas disputou a LDB pelo Cetaf (ES).





A primeira oportunidade que eles terão de mostrar serviço é na próxima sexta-feira (6), às 19h30. Fora de casa, o adversário da segunda rodada do Campeonato Paranaense é o atual pentacampeão consecutivo e favorito ao título, Pato Basquete, que na próxima temporada vai disputar mais uma edição do NBB. A APVE Londrina Basketball vem de boa vitória na estreia, sobre a ADR Maringá.