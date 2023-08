Londrina Basketball apresenta elenco para a temporada 2023

A equipe da APVE Londrina Basketball apresentou nesta segunda-feira (21) o elenco para a disputa da temporada 2023. A primeira competição será a disputa do Campeonato Paranaense, que começa na sexta-feira (25). Londrina estreia contra Maringá, jogando na casa do adversário. O time londrinense será comandado novamente pelo técnico Arody Neto, que está à frente do projeto masculino desde o ano passado, quando os londrinenses foram vice-campeões estaduais e ficaram com o título dos Jogos Abertos do Paraná.





O técnico Arody Neto tem como trunfo a manutenção da base vencedora de 2022. Continuam no elenco nomes importantes, como o armador Luis Miguel, os alas/armadores Jean e Pedro Lucas, o ala Felipe Matias e os alas/pivôs Felipe Esteves e Luan Leite. Quem volta a atuar pelo time é o ala/armador Nathal, que passou pela APVE Londrina Basketball de 2017 a 2019. O elenco ainda conta com atletas do time sub-19 e pode ter mais dois atletas, que devem ser contratados para fechar o grupo de trabalho.

Além da ADRM Maringá, que será o adversário da primeira rodada, o time londrinense terá como concorrentes ao título do Campeonato Paranaense as equipes do LDPG Ponta Grossa, da Sociedade Thalia, de Curitiba, e do Pato Basquete, de Pato Branco, que em 2022 conquistou a competição estadual na final contra a APVE Londrina Basketball.





“Trabalhar com um grupo que, em boa parte, já se conhece desde a temporada passada pode ser um ponto a desequilibrar para nós. Com a base mantida, as contratações que já fizemos e as que ainda vamos fazer são pontuais e isso aumenta nosso otimismo de querer brigar por algo mais em 2023”, analisou o técnico Arody Neto.





