Londrina Basketball vence Ponta Grossa e mantém a vice-liderança no Paranaense

Na noite desta quarta-feira (11), a APVE Londrina Basketball recebeu a LD Ponta Grossa em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Paranaense Masculino Adulto. A partida realizada no Ginásio do Jardim Bandeirantes, em Londrina, terminou com vitória londrinense pelo placar de 89 a 62. O resultado mantém o time da casa na vice-liderança.







A equipe comandada pelo técnico Arody Neto dominou a partida do início ao fim. As estatísticas gerais apontaram o armador Joãozinho como o atleta mais eficiente em quadra. Ele foi o cestinha, com 22 pontos convertidos. Outro destaque individual, novamente, foi o ala/armador Nathal, que registrou um duplo-duplo, ao anotar 17 pontos e 13 rebotes.

“Importante vitória em casa. A nossa defesa funcionou muito bem. Os atletas cumpriram à risca tudo o que combinamos. É muito importante também a percepção que os atletas têm, a leitura de jogo diante de cada situação”, diz Arody Neto





O próximo desafio da equipe londrinense será fora de casa. No domingo (15), a equipe enfrenta a ADR Maringá. Uma vitória na Cidade Canção encaminha a classificação antecipada da APVE Londrina Basketball para a semifinal do Campeonato Paranaense.





O projeto masculino adulto da APVE Londrina Basketball tem como patrocinadores oficiais na temporada 2024 a Prefeitura de Londrina e Fundação de Esportes de Londrina, via Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos, a Unimed Londrina e a Unicesumar. Além disso, o projeto tem apoio do Restaurante LDN Grill, da academia Cross Londrina e da Fisioterapia Vinicius Coelho.