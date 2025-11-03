Londrina Futsal inicia disputa da semifinal do Paranaense Feminino

A equipe feminina adulta do Londrina Futsal volta à quadra nesta terça-feira (4), às 20h, contra o Stein Cascavel, em jogo de ida válido pela semifinal do Campeonato Paranaense Feminino Série Ouro. A partida será disputada no Ginásio de Esportes Dolivar Lavarda, o Domingão, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), com entrada gratuita. Já o segundo e decisivo jogo irá ocorrer no próximo sábado (8) em Cascavel (Oeste).





No jogo de volta das quartas de final, a equipe londrinense fez valer o mando de quadra e superou o Unidep Pato Branco, no dia 25 de outubro. Depois de um primeiro tempo onde a defesa foi a principal arma, com 0 a 0 no placar, o segundo tempo foi marcado por reviravoltas. O time londrinense saiu na frente do placar com um gol de calcanhar de Camilla Souza, no minuto 31. Um minuto depois, veio o empate da equipe adversária.

Aos 37 minutos, a capitã do Londrina, Daniele Barbosa, fez o segundo em cobrança de falta. Dois minutos depois, mais um empate. Gol do Unidep. Com 23 segundos faltando no relógio, Gabriella Amorim acertou um chutaço no ângulo direito do gol, anotando mais um para o Alviceleste.





Após uma prorrogação sem gols, a equipe londrinense contou com uma defesa da goleira Maria Eduarda e teve 100% de aproveitamento nas cobranças de pênalti. 5 a 3 e festa londrinense.

A capitã do Londrina Futsal, Daniele Barbosa, falou sobre a sua função nessa etapa do campeonato. “O principal papel da capitã nesse momento é manter o time motivado e confiante. Trabalhamos para viver isso, agora que chegamos é só colocar em prática e acreditar que vai dar certo”, disse.





Preparação para a semifinal contra o Stein Cascavel

A equipe do Stein Cascavel chega na semifinal após ter feito a melhor campanha da fase de grupos, com 10 vitórias em 12 partidas, garantindo a vaga direta nessa fase.

A treinadora do Londrina Futsal, Jayne Borim, falou sobre o confronto contra uma das maiores equipes do Brasil e a preparação do Londrina para esse desafio. “Com o resultado alcançado nas quartas, a equipe adquiriu ainda mais confiança. Estou trabalhando mais a parte emocional das atletas, visando continuar nessa crescente. O Stein tem um ataque muito forte, então não podemos errar. Vamos marcar forte e utilizar o contra-ataque como um possível elemento tático”, frisou.