Londrina recebe mais uma etapa da Copa Truck neste fim de semana

O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, será o palco da penúltima etapa da Copa Truck, neste fim de semana, marcando a definição de quais pilotos seguirão para a decisão do título da temporada. Logo, esta será a última chance para quem pretende levantar o caneco. O circuito londrinense já havia recebido a segunda etapa da Truck no início do ano.





O paranaense Pedro Perdoncini é o líder da Super Truck Elite, com 197 pontos, enquanto o paulista Arthur Scherer tem 190 pontos na vice-liderança, prometendo uma disputa acirrada para ver quem sai na frente. Na Super Truck Pró, o líder é Felipe Giaffone com 180 pontos, seguido de Leandro Totti, de Ibiporã, com 175 pontos.





Pedro Perdoncini é de Campo Mourão, distante cerca de 180km de Londrina. Por isso, ele considera o traçado do autodrómo londrinense como sua pista de casa. O pensamento é voltar a subir no pódio e sair ainda mais líder.

“Quero fazer as pazes com o pódio em Londrina. Na primeira passagem do ano não consegui concluir a prova por um estouro de turbina quando estava liderando a corrida. Quero fazer um bom trabalho dentro de casa e pontuar bem”, aponta o piloto.





Em sua temporada de estreia, Arthur Scherer viverá, pela primeira vez, uma repetição de pista, algo que pode contribuir para ter um bom resultado.





“Tudo tem sido novo para mim, porque são pistas que eu nunca tinha andado. Agora, voltamos a Londrina, que eu considero muito prazerosa de guiar e com uma disputa quente pelo título. Desenvolvemos algumas coisas novas para o caminhão e a ideia é ser competitivo, com bom desempenho, em uma prova que é ponto-chave para o campeonato”, espera Scherer.





Após a etapa em Londrina, a pontuação será atualizada com o descarte dos dois piores resultados de cada piloto. Aqueles que estiverem na margem de 45 pontos terão possibilidades matemáticas de título e partirão para a grande final, no início de dezembro, em São Paulo.

