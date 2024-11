Londrina sedia o Brasileiro de Kart após 25 anos; veja a programação

O Kartódromo Luigi Borghesi (Avenida Henrique Mansano, 1.215) está sediando o 59° Campeonato Brasileiro de Kart Grupo 2, que é composto por karts de motor 2 tempos. O evento teve início nesta segunda-feira (11) e vai até sábado (16), contemplando competições e treinos livres durante toda a semana. A programação completa pode ser encontrada neste link .





A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) divide as edições do Campeonato Brasileiro de Kart em três fases, e cada uma delas representa um grupo. A fase em que disputaram os kartistas do Grupo 1 foi realizada no mês de outubro, na cidade de Birigui (SP). Este grupo é formado por karts de motor 4 tempos.

Já a segunda etapa é realizada nesta semana em Londrina, com pilotos de motor 2 tempos. Participam dela as categorias Mini 2, Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Sênior AM, Graduados, Sênior Pró, Ok, Okj, Super sênior, Super Sênior Master e Sênior +60. A expectativa da organização é de reunir mais de 250 pilotos.





A terceira fase, com pilotos do Grupo 3, será realizada no Kartódromo San Marino, em Paulínia (SP), de 3 a 7 de dezembro. Este grupo inclui os karts da categoria Shifter, caracterizados pela troca de marchas.

A organização do Campeonato Brasileiro Grupo 2 em Londrina é de responsabilidade da CBA e da Associação dos Kartistas da Região de Londrina (AKRL), e conta com o apoio da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). De acordo com a AKRL, a cidade não recebe etapas nacionais da competição desde 1999.





O diretor-presidente da FEL, Claudemir Fattori, comemora a volta da competição para Londrina e destaca os impactos da movimentação gerada na cidade. “O evento vem para somar e movimenta toda a economia local, beneficiando bares, restaurantes e hotéis, além de tudo o que agrega para o esporte, especificamente para o kart e os kartistas da região”, diz.





Fattori explica que, atualmente, a AKRL tem um termo de autorização de uso do Kartódromo Luigi Borghesi. Com isso, todo o valor de locação pago pela associação é destinado à manutenção e melhorias do próprio espaço, incluindo o recape asfáltico e a troca da iluminação, por exemplo.