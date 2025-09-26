Londrina vai receber estrelas da ginástica rítmica brasileira a partir de segunda

O ginásio Moringão será palco, de 29 de setembro a 5 de outubro, do Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica. O evento vai reunir 226 ginastas de todo o país: serão 120 atletas de 10 e 11 anos na categoria Pré-Infantil e 116 competidoras de 12 e 13 anos na categoria Infantil. O valor da entrada é 1 kg de alimento não perecível.

A abertura oficial está marcada para quarta-feira (1º), às 20h, com apresentações da finalista olímpica Bárbara Domingos, das atletas do conjunto brasileiro vice-campeão mundial adulto Rio 2025, Nicole Pircio, Mariana Gonçalves e Julia Kurunczi, e da ginasta Julia Anny Cruz, vice-campeã mundial com o conjunto juvenil.

Além da seleção brasileira, mais de 300 ginastas das escolas de iniciação de Londrina e região vão participar do evento, representando ADR Unopar, ACETHAC, Associação Reverence e Escola Thâmara Batista.





“O Brasileiro é o maior campeonato da ginástica rítmica do país, reunindo atletas de todos os estados e unindo as categorias pré-infantil e infantil”, destacou Dayane Camilo, ex-ginasta londrinense e atual presidente da Federação Paranaense de Ginástica (FPRG).





O Paraná terá nove clubes de oito cidades representados no torneio: ADR Unopar (Londrina), AAGM (Maringá), Agito (Toledo), AGIPB (Pato Branco), Clube Agir (Curitiba), Elitte Alta Performance (Curitiba), Fantástica Associação (Pinhais), Instituto Get Flex (Curitiba), Tuiuti Esporte Clube (Cascavel) e Unipar/Agru (Umuarama).

Paralelamente ao Brasileiro, Londrina também vai sediar a Copa Brasil de Conjunto Adulto e Juvenil. Toda a programação será transmitida ao vivo pelo canal da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) no YouTube.





Competições





A competição começa já no dia 29 com treinos escalonados. No dia 30, as primeiras provas oficiais da divisão Pré-Infantil tomam conta do Moringão.

As finais começam na sexta-feira (3), com a definição da categoria Pré-Infantil entre 9h e 10h45, seguida da premiação. Ainda no mesmo dia, a categoria Infantil disputa provas de fita, maças e bola, também com entregas de medalhas.





No sábado (4), a partir das 15h30, ocorrem as finais da Divisão 3 do Infantil, seguidas da premiação por equipes. O domingo (5) será dedicado às últimas disputas: às 9h30 entram em cena os conjuntos adultos, e às 10h30 será realizada a grande final da Divisão 4 do Infantil. A cerimônia de encerramento e entrega de medalhas está marcada para as 12h40.

