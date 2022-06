Londrinenses brilham no Troféu Brasil de atletismo

As londrinenses Tatiane Raquel Silva e Livia Avancini foram os principais destaques da equipe Londrina/FEL/IPEC no Troféu Brasil de atletismo. A maior competição de atletismo da América Latina reuniu os principais atletas do Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Silva brilhou na competição com dois ouros. Nos 3000 metros com obstáculos, ela venceu e ainda estabeleceu o novo recorde da prova para a competição: 9min39seg66 – o anterior era dela mesmo, de 2016. Nos 1500, outro show, com ouro e melhor marca pessoal: 4min13seg38.

“Muito feliz com os resultados. Troféu Brasil é sempre uma competição diferente, importante. Agora é focar no Mundial, principalmente na parte mental, porque os treinos já estão nas pernas”, disse a londrinense, que venceu a prova dos 3000 metros com obstáculos no Troféu Brasil pela oitava vez consecutiva. Seu próximo compromisso será o Campeonato Mundial de Atletismo, de 15 a 24 de julho, em Eugene, nos EUA.





No arremesso do peso, Avancini faturou a medalha de prata, com a marca de 16,02 metros. Foi o sétimo pódio consecutivo da arremessadora no Troféu Brasil, competição que ela disputa desde 2008 e foi campeã em 2021. “A marca poderia ter sido melhor, mas garanti a prata e estou feliz por essa conquista pra Londrina. Venho de um período de treinos fora, de muito aprendizado e agora já pensando nas mudanças importantes que estamos fazendo para o ciclo olímpico”, disse a atleta, atual campeã sul-americana indoor e outdoor do arremesso do peso.





Apostas da nova geração, Gabriela Tardivo e Bianca Cristine Davi de Souza também brilharam na prova dos 3000 metros com obstáculos. Tardivo, de apenas 18 anos, terminou na quarta colocação. A marca de 10min35seg10 é índice para o Campeonato Mundial Sub-20 de Atletismo, em agosto, em Cali, na Colômbia. Foi a segunda vez que ela disputou o Troféu Brasil. Bianca foi a décima quarta colocada e com a nova marca (11min54seg61) agora é a terceira colocada do ranking nacional sub-20 da prova.

Os resultados das atletas garantiram à equipe londrinense 41 pontos e a sétima colocação no naipe feminino na competição.





Para o treinador Gilberto Miranda, a avaliação da participação da equipe é positiva. “Tatiane e Livia são atletas de nível internacional, com foco olímpico, e são resultados importantes pensando nessa caminhada do próximo ciclo olímpico. Além delas, tivemos muitos jovens, oportunidade para que todos ganhassem experiência e rodagem. O balanço é positivo”, analisou o treinador.