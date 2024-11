Londrinenses conquistam 11 títulos Nacionais e representarão o Brasil em dois Campeonatos Mundiais

Os atletas londrinenses da Atril (Associação Triatlética Londrinense) participaram do Campeonato Brasileiro de Triathlon e Multiesportes, que ocorreu nos dias 10 a 17 de novembro, em Brasília (DF). Durante as competições, as equipes consquistaram 8 títulos de Campeão Nacional, 3 títulos de Campeão Geral, 2 vice campeonatos, 3 terceiros lugares, 1 quinto e 1 nono lugar. O evento esportivo que reuniu atletas de todo o Brasil, se concentrou no Lago Paranoá, imediações da Ponte JK e Praça do Buriti.





A equipe foi formada pelos atletas londrinenses Adeluci Moraes, Arthur César Lourenço Tamanini, Francisco Luiz Viana Neto, Hilberaldi Correia de Lima, Marcos Antônio da Silva e Wilson Oliveira Paulino.

Os atletas competiram em várias modalidades esportivas que combinam a natação, o ciclismo e a corrida a pé. No Triathlon Standard (1,5Km natação/ 40km ciclismo/ 10km corrida), Francisco Viana e Marcos Silva foram campeões, Hilberaldi Vice Campeão, Wilson Paulino 3º lugar e Arthur Tamanini 9º lugar em suas respectivas categorias. No Triathlon Sprint (750m natação/ 20km ciclismo/ 5km corrida) Francisco Viana e Marcos Silva foram campeões, Hilberaldi Vice Campeão e Wilson Paulino 5º lugar.





Na prova de Aquathlon (1km natação/ 5km corrida), Marcos Silva foi campeão, Hilberaldi Lima e Wilson Paulino obtiveram a 3ª colocação em suas categorias. E no Duathlon (6km corrida/ 33km ciclismo/ 3km corrida), Adeluci Moraes, Francisco Viana e Hilberaldi Lima, se consagraram campeões nacionais em suas categorias. Ainda, Francisco Viana foi Campeão Geral amador no Triathlon Standard, Triathlon Sprint e no Duathlon.

Com esses resultados os atletas londrinenses conquistaram vagas para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Triathlon na Austrália e no Campeonato Mundial Multiesportes na Espanha em 2025.





A Atril é incentivada pela FEL (Fundação de Esportes de Londrina) e pela Prefeitura de Londrina.





