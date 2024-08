Maria Clara perde no Taekwondo, mas ainda tem chance para o bronze

Francês do salto com vara brinca sobre 'sucesso' após esbarrar pênis no sarrafo

A luta foi difícil, como era previsto, em função da maior envergadura da chinesa. Por outro lado, a brasileira tinha na sua força a vantagem, o que a levou derrubar a chinesa logo no início do primeiro round. A queda fez com que Zongshi Luo perdesse um ponto por falta.

Maria Clara Pacheco foi superada pela número um do ranking mundial Zongshi Luo, da China, pelas quartas de final do taekwondo feminino para atletas de até 57 quilos. Apesar de ter vencido o primeiro round, a brasileira perdeu os dois seguintes, e a luta terminou 2 a 1 em favor de Zongshi Luo.

Segundo round

Maria Clara chegou ao segundo ponto, com um chute no tronco, fechando o assalto em 3 a 2, levando a luta para o terceiro e decisivo round.

Mas, no último minuto, a chinesa conseguiu acertar um chute no tronco da brasileira, o que lhe rendeu dois pontos. A vantagem foi ampliada para três após uma penalização à brasileira. A chinesa sofreu também uma penalização, que diminuiu a diferença para 3 a 1.





O terceiro round começou com a chinesa novamente trabalhando para manter o embate a média e longa distância, mirando sempre a cabeça de Maria Clara, visando pontuações maiores, de três pontos. Foi exatamente o que aconteceu por duas vezes logo no início do assalto. Com isso, Zongshi Luo conseguiu abrir uma vantagem de seis pontos.





Com menos de um minuto para o fim da luta, restou à brasileira partiu para o tudo ou nada. Ou seja, ela precisava acertar pelo menos de dois chutes no rosto ou três giratórios no tronco para empatar. Mas, último round foi encerrado sem que Maria Clara pontuasse.





Agora, resta à brasileira torcer para que Zongshi Luo chegue à final pela medalha de ouro, permitindo-lhe disputar o bronze. Ao fim, ela se disse esperançosa de que isso aconteça, em função do histórico vitorioso da chinesa.