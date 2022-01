Mercedes posta foto de Hamilton em meio a rumores de aposentadoria

Diante dos rumores sobre uma possível aposentadoria de Lewis Hamilton, a Mercedes publicou uma foto do piloto em suas redes sociais e agitou a internet. O inglês está contido desde que perdeu o campeonato mundial da Fórmula 1 de 2021, para Max Verstappen, na última volta do GP de Abu Dhabi.



A Mercedes colocou apenas dois corações na legenda da foto. Já Hamilton está ausente das redes sociais desde o dia 11 de dezembro, véspera da corrida decisiva, quando fez a sua última publicação. Ele e Verstappen chegaram à prova que definiria o campeão da categoria na última temporada empatados com 369,5 pontos. Seria o oitavo título mundial do inglês.



Desde a derrota para o holandês, no entanto, Hamilton sumiu. Ele não foi à festa de premiação da FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e fez somente duas aparições públicas. A reação do piloto seria um reflexo do que aconteceu no GP de Abu Dhabi, marcado pela polêmica decisão de Michael Masi, diretor de prova da categoria, que acabou resultando na ultrapassagem do inglês por Verstappen.