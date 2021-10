Minas Tênis Clube anuncia rescisão do contrato do jogador Maurício Souza

O Minas Tênis Clube anunciou a rescisão do contrato do jogador de vôlei Maurício Souza. O jogador fez publicações homofóbicas em seus perfis nas redes sociais e, no que havia sido combinado como um pedido de desculpas, voltou a defender sua posição original.

O clube, então, decidiu encerrar o compromisso com o central de 33 anos nesta quarta-feira (27).

