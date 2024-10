Mr. Olympia 2024: veja data, horário, categorias e onde assistir

O Mr. Olympia 2024, a 60ª edição do maior evento de fisiculturismo do mundo, ocorre nesta semana em Las Vegas, nos Estados Unidos, de 10 a 13 de outubro.





Ao todo, são 11 categorias na disputa, entre masculinas e femininas. O evento deve distribuir US$ 1,57 milhão (R$ 8,60 milhões) em premiações.

As disputas se dividem entre Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Mr. Olympia (Open Bodybuilding), Ms. Olympia, Wellness, Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair Olympia.





Existe apenas uma opção para acompanhar o evento, que é a Olympia TV, serviço de pay-per-view do próprio campeonato de fisiculturismo. As transmissões começam às 13h30 (de Brasília), com o pré-julgamento, e se estendem até a noite, já que as finais estão marcadas para 22h e 23h.

O Brasil terá 48 participantes no Mr. Olympia. Serão 29 homens e 19 mulheres do país, com representação em dez das 11 categorias do evento.





Os brasileiros estão entre os favoritos em três categorias: Ramon Dino tem a chance de destronar Chris Bumstead, o CBum, pentacampeão na Classic Physique, enquanto Francielle Mattos e Isa Pereira Nunes são nomes fortes na disputa do título na Wellness.

Veja os brasileiros e as brasileiras que concorrem ao Mr. Olympia:





- Mr. Olympia (Open Bodybuilding)

Rafael Brandão

Bruno Santos

- 212 Olympia

Vitor Alves Porto de Oliveira

Marcello Alfonsi

Francisco Barrios Vlk

Fabricio Moreira





- Classic Physique Olympia

Everson Costa Melo

Ramon Dino

Gabriel Zancanelli

Fabio Junio

Eric Lisboa

Livinho

Gabriel Pereira

Junior Javorski

Diego Alejandro Galindo Garavito

Matheus Menegate

Breno Freire

Julio Simões





- Men's Physique Olympia

Carlos de Oliveira

Kaique Santos

Edvan Palmeira

Vinicius Mateus Viera Lima

Vitor Chaves

Matheus Nery Oliveira

Emerson Costa

Guilherme Gualberto

Rafael Oliveira

Emmanuel Costa





- Ms. Olympia

Alcione Santos Barreto

Leyvina Rodrigues Barros





- Figure Olympia

Leticia Ramos





- Bikini Olympia

Luciana Santos

Priscila Rodrigues

Angélica Teixeira

Isa Pecini





- Women's Physique Olympia

Zama Benta

Carol Alves





- Wellness Olympia

Francielle Mattos

Isa Pereira Nunes

Giselle Machado

Marcela Mattos

Rayane Fogal

Valquiria Lopes

Narla Vilar

Daniele Mendonça

Eduarda Bezerra

Camile Luz





- Wheelchair Olympia

Josué Fabiano





Quais são as categorias do Mr Olympia?





- Bikini: categoria disputada por mulheres, em que os juízes buscam traços mais femininos, ombros bem trabalhados e cintura fina. É a categoria que exige menos volume muscular.





- Wellness Olympia: categoria feminina que preza pelo volume muscular nos membros inferiores. Quadríceps e glúteos devem se destacar e as atletas são avaliadas também pela feminilidade.





- Fitness: disputa que mistura fisiculturismo com ginástica. Nela, as atletas devem exibir um bom condicionamento físico, além de apresentarem um número musical com dança e elasticidade.





- Figure: categoria feminina em que as atletas devem ter um bom volume muscular, tanto nos membros superiores quanto inferiores. Ainda deve apresentar cintura fina e feminilidade.





- Classic Physique: criada para homenagear a era de ouro do fisiculturismo, os atletas dessa categoria devem buscam a estética e proporcionalidade, respeitando um limite de peso de acordo com cada altura.





- 212: categoria disputada por homens. Os atletas têm como objetivo atingir o máximo volume muscular sem ultrapassar 212 libras (96,16 kg).





- Men's Physique e Women's Physique: segunda maior categoria em volume corporal, valoriza estética e elegância, além de um bom desenvolvimento muscular.





- Mr. Olympia e Ms. Olympia: principal categoria da competição, também considerada a mais difícil. Os músculos devem ser os maiores possíveis.





- Wheelchair: criada em 2018, essa categoria é exclusiva para cadeirantes. Os atletas devem apresentar bom volume muscular nos membros superiores.