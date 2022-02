Nicole Silveira fica no top 14 nas eliminatórias do skeleton em Pequim-2022

A brasileira Nicole Silveira, atleta do skeleton, fez sua estreia nesta sexta-feira (11) nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim-2022 no top 14 nas eliminatórias, após as duas primeiras descidas das eliminatórias, com o tempo de 2min05s53.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A atleta, nascida no Rio Grande do Sul, reúne grande expectativa por sua participação no evento. A brasileira está há cerca de três anos no skeleton após uma rápida passagem pelo bobsled e tem o objetivo de um lugar no top 10.



A meta é difícil, mas possível: seu melhor resultado em etapa de Copa do Mundo foi um nono lugar.

No sábado (12) serão disputadas a terceira bateria, com a definição das 20 finalistas, e a quarta descida, que decidirá o pódio.



Nicole é destaque da delegação brasileira na China. É a primeira brasileira da modalidade nos Jogos de Inverno.

Continua depois da publicidade



Em seu primeiro treino, na segunda-feira (7), ela ficou na quarta colocação, com o tempo de 1min02s47, 13 centésimos atrás da alemã Jacqueline Loelling, a líder da sessão. No segundo treino, a brasileira ficou em sexto lugar, com 1min02s8.



"Tem muitas atletas que estão aqui há anos descendo e mais de três treinos é demais para elas. Mas, para mim, quantas mais descidas eu consigo, melhor. Eu estou num nível que ainda tenho bastante o que aprender. Então, com certeza para mim foi muito bom ter vindo cedo e esse primeiro treino está mostrando, disse a atleta de 27 anos.



A gaúcha vive no Canadá desde os sete anos. Os pais, donos de uma padaria, decidiram emigrar porque estavam cansados da insegurança na administração do negócio, mas a família não perdeu o contato com as raízes.