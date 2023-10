Pan: Dobradinha de ouro e prata no lançamento do disco marca estreia do Brasil no atletismo

As provas de pista do atletismo nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 iniciaram na segunda-feira (30), no Estádio Nacional. O Brasil foi representado em oito disputas, com quatro delas valendo medalha, e já conquistou um ouro e três pratas.





Logo na primeira prova do dia, no lançamento do disco, dobradinha brasileira nos lugares mais altos do pódio. Izabela Rodrigues, com 59.63m, e Andressa Morais, com 59.29m, faturaram, respectivamente, as medalhas de ouro e prata. O bronze para Samantha Hall, da Jamaica, com 59.14m.

“Muito feliz com essa medalha, difícil até de falar, foi muita superação esse ano para estar aqui e ser campeã dos Jogos”, disse Rodrigues, logo complementada por Morais. “Sempre penso assim, vai vencer a melhor, quem estiver melhor no dia, e hoje fomos nós. Aí, dobradinha do Brasil”.





No salto em distância, Eliane Martins, no primeiro salto, fez a marca de 6,49m e liderou por um bom tempo. Foi superada, no entanto, pela colombiana Natalia Linares, que saltou 6,66m, e conquistou a prata.

“Agradeço muito às pessoas que me ajudaram a conquistar essa medalha porque ela era significa muito para mim, já que esses são os meus últimos Jogos Pan-americanos”, agradeceu a atleta, de 37 anos. “Fiz um primeiro salto muito bom e a pressão foi toda para as adversárias, aí eu administrei. E para superar a colombiana depois eu teria que forçar, aí eu não quis”, explicou ela, que sofreu com cãibras durante a disputa. Ainda no salto em distância, Letícia Oro foi 6º, com a marca de 6,19m.





Na última prova do dia, o revezamento 4x400m misto do Brasil, com Douglas Mendes, Letícia Nonato, Lucas Vilar e Tiffani Marinho, nessa ordem, também levou a prata. O quarteto fechou a prova com o tempo de 3’18’’55, atrás da República Dominicana (3’16’’05), medalha de ouro, e à frente dos Estados Unidos (3’19’’41), bronze.

“Muito gratificante fazer parte dessa conquista e quero agradecer aqui, em nome do grupo, aos técnicos que montaram o time e passaram toda a confiança que a gente precisava”, resumiu, pelos quatro integrantes, Lucas Vilar.





Ao longo do programa do dia, alguns atletas brasileiros disputaram fases eliminatórias nas respectivas provas. Nos 400m, todos passaram para as finais, a serem disputadas na quarta-feira (1). No feminino, Tiffani Marinho e Tábata Vitorino se classificaram com o 5º e o 8º tempos. Já no masculino, Lucas Vilar e Lucas Carvalho alcançaram a final com os dois melhores tempos, respectivamente, no geral.

Nos 100m masculino, Felipe Bardi fez o 2º tempo geral e Erik Cardoso, o 8º, e estão na final; Paulo André sentiu uma lesão durante a bateria e não se classificou.





No feminino, Ana Carolina de Jesus se classificou para a final com o 2º melhor tempo geral; Gabriela Mourão não largou e foi desclassificada. As duas finais dos 100m serão disputadas nesta terça-feira, 31/10.





No decatlo, após cinco provas disputadas, José Fernando Ferreira está na 5ª posição e Felipe Vinicius dos Santos, na 9ª, enquanto no lançamento do disco masculino, Alan Falchi chegou na 10ª colocação.