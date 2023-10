Para manter invencibilidade no Paranaense, APVE Londrina Basketball recebe Pato Basquete

A APVE Londrina Basketball recebe nesta quarta-feira (11), às 20h45, no ginásio do jardim Bandeirantes, em Londrina, o Pato Basquete. O jogo é válido pela quarta rodada da fase de classificação do Campeonato Paranaense Masculino de Basquete. Enquanto o time da casa tenta manter os 100% de aproveitamento na competição, o visitante, que também está invicto, é o atual campeão e montou elenco para a disputa da próxima edição do NBB, a elite da modalidade no Brasil.





Esta partida não será o primeiro encontro dos dois times na atual temporada. Em setembro, o time de Pato Branco (Sudoeste) venceu os londrinenses na disputa do Campeonato Sul-Brasileiro de Clubes, em Caxias do Sul (RS). O técnico da APVE Londrina Basketball, Arody Neto, espera mais equilíbrio para o jogo em casa.

“Na disputa do Sul-Brasileiro, o pivô Junior, que é uma das principais contratações nossas para a temporada, ainda não estava entrosado com o restante do elenco. Tivemos um bom tempo para trabalhar e hoje a realidade é outra. Ele está habituado aos nossos sistemas de jogo. Além disso, o ala Pedro Lucas teve uma boa participação no último jogo e me mostra um caminho para rotações mais seguras”, analisa.





O time londrinense não terá força máxima. O pivô Luan ainda se recupera de um estiramento no joelho e não deve entrar em quadra. Por outro lado, o apoio da torcida será um ponto positivo para o time da casa. Não haverá cobrança de ingressos e a entrada será gratuita.