Paracanoísta londrinense é convocado para os Jogos Paralímpicos de Paris

A Confederação Brasileira de Canoagem anunciou a convocação dos integrantes da Seleção Brasileira de Paracanoagem para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Entre os quatro convocados nas categorias masculinas está Igor Tofalini, que é competidor da equipe Rema Londrina/ Iate Clube de Londrina/ FEL.





Igor Tofalini disputa provas da categoria VL2, que prevê competidores com mobilidade limitada a braços e tronco em embarcações tipo VA'a. Em maio, ele foi vice-campeão mundial nos 200 metros, com o tempo na casa dos 54 segundos. Os Jogos Paralímpicos de Paris 2024 estão marcados para setembro, logo após a realização dos Jogos Olímpicos.





“É uma honra para mim e o sonho de qualquer esportista representar o país na maior competição do planeta. Estou muito feliz com a minha convocação. Estou em Curitiba realizando os últimos treinamentos antes de viajarmos para Paris. Quero representar muito bem os brasileiros e todos que torcem por nós”, comemora Igor Tofalini.

O Peão da Águas, como é carinhosamente conhecido pelo público, tem no currículo as conquistas do bicampeonato mundial, em 2018 e 2022. Agora, o objetivo é buscar a medalha de ouro paralímpica, a única que falta na carreira do paracanoísta.





Igor Tofalini é contemplado do Programa Bolsa Atleta, do Governo Federal, Geração Olímpica e Paralímpica, do Governo Estadual, além de ter patrocínio e apoio da Loterias Caixa, Tick Titos Alimentos, Tatanka Clothes, LB9 e Posto Buccioli.