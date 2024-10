Paraná recebe campeonato com gigantes do fisiculturismo mundial em julho

Um dos principais campeonatos nacionais de fisiculturismo do mundo acontecerá em Curitiba nos dias 20 e 21 de julho. O Musclecontest Brazil 2024 reúne competidores de sete categorias amadoras: Bodybuilding, Men's Physique, Classic Physic, Women's Physique, Bikini, Figure e Wellness. A competição ainda garante vaga para o Mr. Olympia em Las Vega, nos Estados Unidos, em quatro categorias profissionais: Wellness, Men's Physique, Classic Physique e Figure.





O evento contará com a participação de grandes nomes do fisiculturismo, como Francielle Mattos, três vezes campeã do Mr Olympia, além de atletas profissionais como Felipe Franco, Júlio Balestrin, Fabio Giga, Júlia Chitarra, Caike Pro, Edvan Palmeira, Rayane Fogal, Vinicius Matheus, Livinho e Marcelo Cruz. Os influenciadores Léo Stronda, Renato Carioni, Laercio Refundini e Gorgonoid também estarão presentes no evento.

"Estamos orgulhosos de trazer para o Brasil um evento desta magnitude, que contará com a presença de grandes nomes do bodybuilding mundial, proporcionando um verdadeiro espetáculo para os amantes do esporte. Antes, no Sul do país, não havia eventos nacionais e os atletas tinham que ir para São Paulo em busca do seu cartão profissional. A ideia é cada vez mais dar oportunidades para os atletas daqui do Sul com eventos cada vez maiores como este”, destaca o diretor da Musclecontest Brazil, Emerson Alberton.





Com mais de 15 mil visitantes esperados, o evento será um marco no calendário esportivo de Curitiba, proporcionando uma estrutura robusta para atletas e público. “Nosso objetivo é fomentar a cultura do fisiculturismo no Brasil, inspirando novos atletas com este estilo de vida”, complementa Emerson.

A realização do evento em Curitiba consolida a cidade como um importante polo de fisiculturismo no Brasil. A competição não só oferece uma plataforma para novos talentos, mas também promove a valorização do esporte no país.