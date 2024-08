'Parece que apanhei da Bia': Flávia Saraiva se diverte com seu olho roxo

A ginasta Flávia Saraiva abre a pequena bolsa que levou à coletiva de imprensa que deu neste domingo (4) na Casa Brasil. Procurava a medalha de bronze que conquistou junto com a equipe feminina e acabou achando primeiro os óculos escuros, muito úteis desde que sofreu uma queda e um corte no supercílio durante o aquecimento da final por equipes, na última terça-feira (30). Mas ela tem seu jeito todo positivo de lidar com qualquer situação, e isso não seria diferente.





Eu estou aqui maquiada, eu estou belíssima, mas se eu tirar essa maquiagem, gente, meu Deus do céu, parece que eu apanhei da Bia", disse ela, referindo-se à medalhista de bronze do boxe, Beatriz Ferreira. "Eu até falei para ela, 'vamos tirar uma foto no final, quando você acabar sua competição, com meu olho roxo, e ela correndo'".

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O óculos de sol acaba sendo útil quando ela está na Vila Olímpica, já que todo mundo quer saber como ela está se recuperando. "Todo mundo pergunta lá na Vila, 'como está o olho?' E eu só coloco os óculos e falo 'ah, tá ótimo'.





O 'disfarce' serve para Flavinha tietar à vontade na Vila agora que ela terminou suas competições. A brasileira também disputou a final do individual geral e ficou em nono lugar.

Publicidade

Até porque, mesmo tendo três Olimpíadas no currículo, e duas medalhas em mundiais de ginástica, Flavinha revelou que também tem seu lado fã, principalmente quando vê os jogadores de vôlei, seu esporte favorito fora da ginástica.





"Eu sei o nome de todos os jogadores, todas as jogadoras. Quando eu vejo elas na vila, eu tento fingir naturalidade. Mas aí eu estou do lado da Gabi e ela fala 'oi Flávia, tudo bem?' e meu coração fica ai meu Deus. A Thaisa, eu não bato nem na canela dessa menina, e eu estou aqui fazendo o fisio com ela, com um aparelho que a gente usa, que é para fazer gelo na coxa, que pega na minha perna toda, e para ela chega só até o joelho dela, e eu fico assim, 'ó, meu Deus do céu'", contou Flávia, que tem 1.42m. Thaisa tem 1.96m.





Flávia Saraiva segue trabalhando ao lado da seleção de ginástica apoiando as finalistas Julia Soares e Rebeca Andrade no último dia de competições da ginástica, nesta segunda-feira (5). Além do bronze por equipes, Rebeca já conquistou outras duas pratas no individual geral e no salto.