Paris 2024: Ana Patrícia e Duda vencem jogão na semi e vão à final do vôlei de praia

Ana Patrícia e Duda estão na final do vôlei de praia feminino nas Olimpíadas de Paris-2024. A dupla brasileira venceu as australianas Mariafe e Clancy, nesta sexta-feira (8) por 2 sets a 1 [20/22, 21/15 e 15/12].







O jogo foi frenético na Arena Torre Eiffel. Ana Patrícia e Duda foram bem no primeiro set, mas levaram a virada na reta final da parcial. Seguras no segundo set, as brasileiras venceram com tranquilidade. O tie-break foi repleto de rallys.





A dupla brasileira não havia perdido nenhum set antes da partia desta quinta-feira. Elas vinham de cinco vitórias por 2 sets a 0 nas fases anteriores.

Na decisão, as brasileiras vão enfrentar as canadenses Brandie Wilkerson e Melissa Paredes, que eliminaram a dupla da Suíça, Nina Brunner e Tanja Huberli, por 2 a 1. A final está marcada para esta sexta (9), as 17h30 (de Brasília).





O JOGO

As australianas venceram o primeiro set por 22 a 20. Ana Patrícia e Duda começaram bem o jogo e chegaram a abrir 9 a 5. A dupla brasileira perdeu a vantagem durante uma passagem de Clancy pelo saque. O Brasil fez 18 a 15 em nova crescente no jogo, mas, novamente, em uma sequência de erros, Mariafe e Clancy se aproveitaram e garantiram a vitória da parcial.





O segundo set foi brasileiro: 21 a 15. Ana Patrícia e Duda começaram a parcial nervosas, mas logo se recuperaram e cresceram. Bem na defesa, a dupla brasileira se aproveitou dos erros das australianas e foi mortal nos contra-ataques, assim como nos saques venenosos.





