Popó volta a desafiar Pablo Marçal durante evento Mike Tyson x Jake Paul

Tetracampeão mundial de boxe, Popó aproveitou o evento Mike Tyson x Jake Paul para voltar a desafiar o coach Pablo Marçal -desta vez, usando a plataforma Netflix, que transmitiu o embate entre os norte-americanos.





Popó participou da transmissão do evento nos EUA como comentarista. Ele trabalhou, por exemplo, dando suas análises na luta de Whindersson Nunes e no duelo sangrento entre Katie Taylor e Amanda Serrano.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pouco antes de Tyson e Paul entrarem no ringue, o brasileiro voltou a desafiar o desafeto -Marçal já havia promovido um possível embate com o pugilista. A Netflix, inclusive, surgiu como possível "parceira" do embate.





"Aproveitando a audiência da Netflix: Pablo Marçal, você me desafiou de novo nas suas redes sociais. Eu aceito, e se a Netflix topar, a gente faz essa luta dentro da Netflix. Se quiser fazer minha luta, a gente vai estar junto para eu arrebentar e nocautear. Quero ver se você vai ser esse cara todo para aguentar essa porrada", disse Popó.

Publicidade





POR QUE POPÓ X MARÇAL?





A ideia surgiu no início de junho durante um leilão do Instituto Neymar Jr -a 4ª edição do evento foi realizada no Clube Monte Líbano, em São Paulo.

Publicidade





Pablo Marçal participou como um dos convidados. Na época, ele havia acabado de se tornar pré-candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB.





O coach arrematou um cinturão doado por Popó, que também marcou presença no evento beneficente. O artigo foi leiloado por R$ 300 mil.

Publicidade





Ao pegar o item das mãos do boxeador, Marçal surpreendeu Neymar e Patrícia Poeta, que comandavam o evento diante dos convidados.





O ex-candidato desafiou o atleta para uma luta de boxe e, de quebra, engatou uma encarada com o baiano. Os dois se reencontraram no talk show do ex-coach e mantiveram um tom ameno.

Publicidade





Popó aceitou o desafio e voltou a abordar a luta nas últimas semanas, pouco antes de superar El Chino. O tema foi "reativado" após a vitória do brasileiro no FMS 5.





O embate deve ocorrer em dezembro, durante nova edição do evento de lutas. A organização, no entanto, ainda não confirmou o confronto.





"Eu vou virar um boxeador e vou subir no ringue. Não vou virar as costas igual ao Bambam. Popó, com todo respeito, você é nosso ídolo, mas você vai encontrar um cara muito mais forte do que você está vendo agora. Guarde isso que estou falando, com muito respeito", disse Marçal.





"Prometi dar uma cadeirada em Pablo Marçal. Eu não tenho como me despedir dos ringues sem lutar com um cara que me desafiou. Ele diz que é maratonista, fisiculturista, piloto de helicóptero, ironman... Quando alguém desafia, paga as consequências. E ele vai pagar, com certeza", afirmou Popó.