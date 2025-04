Rebeca Andrade conquista o Laureus, Oscar do Esporte

Rebeca Andrade, 24, tornou-se a primeira atleta mulher do Brasil a vencer o Prêmio Laureus, o Oscar do esporte. Nesta segunda-feira (21), a ginasta paulista de Guarulhos foi laureada na categoria “Retorno do Ano”, disputada por outros cinco atletas. A cerimônia de gala ocorreu no Palácio de Cibeles em Madri (Espanha).





Antes de brilhar nos Jogos Olímpicos de Paris, quando conquistou quatro medalhas olímpicas (ouro, duas pratas e um bronze), Andrade foi sinônimo de superação longe dos holofotes: passou por três cirurgias para tratar lesões no ligamento anterior, que quase a fizeram desisitir da carreira.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Eu me sinto muito feliz e honrada por receber meu primeiro Laureus. Estou orgulhosa, me sinto abençoada pela equipe que tenho e pela família que eu tenho. Eles acreditaram em mim mesmo quando eu não acreditava. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial para uma pessoa que está aqui conosco essa noite, que foi uma peça importantíssimo para que o mundo me conhecesse não só como atleta, mas como pessoa também, que é a Aline [Wolff], minha psicóloga. Quero agradecer pelo trabalho, companheirismo, pelo cuidado durante meu período de lesões. Fico feliz de ser uma grande referência para as gerações que estão vindo e para pessoas em geral, de força, de mostrar que a gente pode alcançar os nossos objetivos, independentemente do lugar de onde a gente tenha vindo”, comentou, ao receber o prêmio.





Concorriam ao Laureus com a ginasta brasileira na mesma categoria o nadador norte-americano Caeleb Dressel, a esquiadora suíça Lara Gut-Behami, o piloto espanhol de MotoGP Marc Márques, o jogador indiano de críquete Rishabh Pant e a nadadora australiano Ariame Titmus.

Publicidade





Maior medalhista olímpica do Brasil, com nove pódios, Andrade foi o centro das atenções em Paris 2024 ao conquistar o ouro na prova de solo, competindo com a multicampeã norte-americana Simone Biles. Na ocasião, ao subir ao topo do pódio, a brasileira foi reverenciada tanto por Biles (prata) como por Jordan Chiles (bronze), também norte-americana. A ginasta de Guarulhos finalizou as olimpíadas com outras três medalhas: duas pratas (individual geral e salto) e um bronze por equipes.





O último brasileiro a ser contemplado com o Laureus na categoria Retorno do Ano foi Ronaldo Fenômeno, em 2003. O atacante também enfrentou cirurgias no joelho antes de ganhar a Cola do Mundo de futebol (2002) com a seleção brasileira, no caso o pentacampeonato da amarelinha.

Publicidade

Demais vencedores do Laureus 2025

Atleta Masculino do Ano

Armand Duplantis (salto com vara – Suécia)

Publicidade

Time do Ano

Real Madrid (futebol – Espanha)

Publicidade

Atleta Feminina do Ano

Simone Biles (ginástica artística – EUA)

Publicidade

Revelação do Ano

Lamine Yamal (futebol – Espanha)

Publicidade

Retorno do Ano

Rebeca Andrade (ginástica artística – Brasil)

Atleta do Ano com Deficiência

Jiang Yuyan (natação – China)

Atleta do Ano em Esportes de Ação

Tom Pidcock (ciclismo de montanha – Reino Unido)

Prêmio Esporte para o Bem

Kick4life (Lesoto) – usa o futebol para ajudar crianças e jovens em risco

Homenagem pela Trajetória Profissional:

Kelly Slater (surfe - EUA)

Homenagem Ícone do Esporte

Rafael Nadal (tênis - Espanha)