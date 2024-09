Rebeca Andrade conquista ouro no Campeonato Brasileiro

Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica da história do Brasil, conquistou neste domingo (22) o ouro na primeira competição em que participou depois de Paris-2024.



A atleta do Flamengo venceu a prova das barras assimétricas do Campeonato Brasileiro de ginástica artística, disputado em João Pessoa, marcando 14.500, e não chegou à final do salto –Rebeca saltou uma única vez neste sábado (21), abrindo mão da participação da final. A ginasta competiu só nos dois aparelhos para se preservar fisicamente.

Gabriela Vieira e Isabel Ramos acompanharam Rebeca no pódio das barras assimétricas, no segundo e no terceiro lugar, respectivamente.



Depois da vitória em João Pessoa, a ginasta publicou uma carta no Instagram, que afirma ter escrito em março deste ano, "em um momento de tristeza e mágoa", para anunciar sua despedida do esporte depois do fim da temporada, mas que hoje o cenário é outro. "Eu tinha certeza que esse seria o meu último ciclo olímpico, tudo terminaria depois de Paris."

Na postagem deste domingo, Rebeca diz que, em vez de comunicar o fim da sua trajetória na ginástica artística, "tenho outros objetivos e planos para seguir".



"Espero poder continuar mostrando a beleza do meu esporte, sempre com um sorriso no rosto e fazendo vocês acreditarem que é sim possível alcançar os seus objetivos e realizar seus sonhos, mesmo com todas as adversidades que esse mundo tem."

Em agosto, logo depois da medalha de ouro no solo em Paris, Rebeca já havia dito que pensou em abandonar o esporte. "Confesso que pensei em desistir. Não vou mentir porque é muito difícil para um atleta de alto rendimento sofrer lesões e ter que ficar muito tempo longe do seu ambiente", afirmou à TV Globo.