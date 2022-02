Seis anos após sofrer 30 fraturas no crânio, americano ganha a prata nas Olimpíadas

Seis anos depois de sofrer 30 fraturas no crânio em um acidente automobilístico, o americano Colby Stevenson, 24, conquistou a medalha de prata no Big Air do esqui estilo livre nas Olimpíadas de Inverno em Pequim.

Nas três descidas, ele teve notas combinadas de 183 pontos, o que lhe fez subir ao pódio. Ficou atrás apenas do norueguês Birk Ruud.

"Honestamente, parece algo saído de um filme. Estou em uma nuvem agora. Eu realmente não sei como explicar isso. É o meu primeiro grande pódio no Big Air e é aqui nos Jogos Olímpicos. Que coisa incrível!", comemorou.



Em 8 de maio de 2016, ele dormiu enquanto dirigia na estrada e perdeu o controle do carro, que se chocou em uma parede de pedras no estado de Idaho, nos Estados Unidos.



Além das 30 fraturas no crânio, Stevenson quebrou ossos do rosto, costelas e teve o pescoço comprimido. Ele chegou a ficar alguns dias em coma, mas se recuperou e voltou a esquiar oito meses depois.

Recorde mundial Nils van der Poel, 25, conquistou nesta sexta-feira (11) a medalha de ouro nos 10.000 m da patinação de velocidade e obteve uma marca histórica. Bateu o recorde mundial da prova, com o tempo de 12min30s74. Ele já era dono da melhor marca, feita no ano passado.



Foi o segundo ouro do sueco, que já havia vencido os 5.000 m.



Brasileiros em Pequim Manex Silva ficou com a 90ª posição nos 15 km do esqui cross country estilo clássico. Ele chegou 12 minutos depois do finlandês Livo Niskanen, vencedor da prova.



Assintomático, segundo o COB (Comitê Olímpico do Brasil), o atleta Michel Macedo, do esqui alpino, segue em isolamento em Pequim. Seu teste para Covid-19 deu positivo no desembarque em Pequim, na última terça-feira (8). Ele ainda pode competir, mas precisa apresentar dois testes negativos no intervalo de 24 horas.



Seu prazo para isso é a próxima segunda-feira (14), já que sua prova acontecerá na terça (15).