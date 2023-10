Taekwondo leva ouro por equipes no Pan-Americano

Outra modalidade a garantir um ouro para o Brasil nesta terça-feira (24) nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, foi o taekwondo. Na disputa por equipes masculinas, Edival Pontes, Paulo Ricardo e Maicon Andrade derrotaram o Chile por 48 a 16 para ficarem no primeiro lugar. “Foi emocionante. É a primeira vez que lutamos por equipes e foi mágico”, afirma Pontes, conhecido como Netinho.





Já a equipe feminina garantiu o bronze com Caroline Gomes, Maria Clara Pacheco e Sandy Macedo após derrota por 61 a 60 para o México, maior potência da modalidade nas Américas.

O Brasil finalizou a participação na modalidade com cinco medalhas no total. Além do ouro e do bronze por equipes, Maria Clara levou a prata na categoria até 57kg, Paulinho obteve o bronze até 58kg e Lucas Ostapiv ficou com o bronze até 80kg.