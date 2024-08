Tati Weston-Webb aproveita erro de rival e garante medalha no surfe

Tatiana Weston-Webb será medalhista olímpica. Nesta segunda-feira (5), a brasileira contou com um erro decisivo da costa-riquenha Brisa Hennessy na semifinal e conquistou sua vaga na grande decisão do surfe nas Olimpíadas, realizado em Teahupoo, no Taiti. Assim, ela já garante pelo menos uma prata ao Brasil.



Na decisão pela medalha de ouro, que acontece ainda hoje, Tatiana encara a norte-americana Caroline Marks, atual campeã mundial. Na disputa pelo bronze, Brisa Hennessy tenta se recuperar contra a Johanne Defay.

Tatiana foi quem abriu a bateria, surfando a primeira onda com pouco mais de oito minutos de bateria. A onda, no entanto, não teve a melhor execução e foi pontuada com 2,67.



Brisa veio na sequência, em uma onda cheia, ou seja, sem estar tão íngreme, o que prejudicou a performance da costa-riquenha.

No surfe, há um sistema de prioridade. Assim que alguém surfa a primeira onda da bateria, a prioridade vai para o adversário, que repassa quando pega sua onda. E assim por diante.



Tatiana estava com a prioridade quando tentou remar em sua terceira onda. Porém, Brisa remou junto e 'invadiu' a onda que era, por direito, da brasileira.



Como punição, a costa-riquenha passou a somar apenas uma onda, ao invés de duas, como de costume. Desta maneira, não poderia fazer mais que dez em sua pontuação.



Apesar da vantagem, Tatiana não quis dar sopa para o azar e, mesmo quando já havia avançado matematicamente, arrancou um 8,33 dos juízes - a melhor onda do dia. No fim, venceu por 13,66 a 5,33.