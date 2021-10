Temporada da NBA inicia com vitória do Milwaukee Bucks

A temporada 2021/2022 da NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos, começou na noite desta terça-feira (19), com uma vitória de 127 a 104 dos atuais campeões Milwaukee Bucks sobre o Brooklyn Nets, com grande atuação do grego Giannis Antetoukounmpo.



Antes do confronto começar, os jogadores dos Bucks receberam os anéis de campeões da última temporada. E, com a bola em jogo, o que se viu foi uma grande atuação da equipe de Milwaukee, que já a credencia como candidata ao título. As informações são da Agência Brasil.



Como não poderia deixar de ser, Antetoukounmpo jogou muito bem, com números impressionantes (32 pontos, 14 rebotes e 7 assistências). Pelos Nets os destaques foram Kevin Durant (com 32 pontos e 11 rebotes) e James Harden (com 20 pontos, 8 rebotes e 8 assistências).

O Milwaukee Bucks volta a entrar em quadra na próxima quinta-feira (21), quando mede forças com o Miami Heat. Um dia depois os Nets pegam o Philadelphia 76ers.