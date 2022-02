Testes da F1 na Espanha terminam com Hamilton em primeiro

Lewis Hamilton finalmente deu as caras na temporada de 2022. O inglês, que vinha ocupando posições modestas nos primeiros treinos do ano, teve a melhor volta no terceiro e último dia de testes em Barcelona, nesta sexta-feira (25).

Mais que isso. O heptacampeão da Fórmula 1 fez a marca de 1min19s138 e foi o piloto mais rápido de todas as atividades deste ano na Espanha.

Hamilton ficou à frente de seu compatriota e novo companheiro George Russell, que registrou 1min19s233, também com os pneus C5, garantindo a dobradinha da Mercedes. O mexicano Sergio Pérez ficou com a terceira posição, com o tempo de 1min19s556 com a Red Bull, utilizando os compostos C4.





Com as borrachas da gama C3, o atual campeão Max Verstappen, holandês da Red Bull, fez o quarto melhor tempo, na casa de 1min19s756. Quem completou os cinco primeiros foi o tetracampeão Sebastian Vettel, alemão da Aston Martin, que teve um vazamento de óleo e não voltou à pista após o incidente.





O último dia de testes na Catalunha ainda foi marcado por desdobramentos na F1 do conflito armado entre Rússia e Ucrânia, deflagrado na quinta (24).

A Haas confirmou que deve trabalhar no futuro do acordo com sua patrocinadora máster, a empresa russa de fertilizantes Uralkali, na próxima semana após remover as referências à marca e a bandeira russa do carro para o último dia de pré-temporada em Barcelona.





O chefe da equipe, Gunther Steiner, também deixou no ar a situação de seu piloto, o russo Nikita Mazepin.

Classificação final da sexta-feira em Barcelona:





Hamilton, Mercedes, 1m19.138s, C5 (pneu) - 89 voltasRussell, Mercedes, 1m19.233s, C5 - 66Perez, Red Bull, 1m19.556s, C4 - 68Verstappen, Red Bull, 1m19.756s, C3 - 59Vettel, Aston Martin, 1m19.824s, C5 - 48Leclerc, Ferrari, 1m19.831s, C3 - 44Sainz, Ferrari, 1m20.072s, C3 - 86Albon, Williams, 1m20.318, C4 - 88Latifi, Williams, 1m20.699s, C4 - 13Ricciardo, McLaren, 1m20.750, C3 - 80Norris, McLaren, 1m20.827s, C3 - 52Alonso, Alpine, 1m21.242s, C3 - 12Zhou, Alfa Romeo, 1m21.939s, C3 - 41Gasly, AlphaTauri, 1m22.469s, C4 - 40Mazepin, Haas, 1m26.229s, C3 - 9Bottas, Alfa Romeo, 1m30.433s, C3 - 10