Time do Londrina Vôlei deixa classificação escapar, mas alcança objetivo

O Londrina Vôlei vai jogar a próxima temporada da Superliga B. A equipe entrou em quadra na terça-feira (11), no Moringão, para encarar o Irati pela última rodada da competição, e poderia até perder para não ser rebaixada, mas precisava vencer ao menos dois sets.





Após sair perdendo por 2 a 0, o time comandado pelo técnico Juliano Trindade reagiu, ganhou os dois sets seguintes, e rebaixou o adversário, que até venceu o tie-break, fechou o jogo em 3 a 2, mas não foi suficiente para ultrapassar o Londrina na tabela. As parciais do jogo foram 19 a 25, 18 a 25, 25 a 15, 25 a 11 e 15 a 17.





A comemoração ao final do jogo foi pela permanência na Superliga B, mas a sensação foi de que a equipe poderia mais na competição. Por várias rodadas, o Londrina Vôlei esteve dentro da zona de classificação para os playoffs e chegou a ser o quinto colocado por três rodadas consecutivas. Os oito primeiros se classificam. Entretanto, o time caiu de desempenho na reta final e terminou na 10ª colocação com 15 pontos. Foram cinco vitórias e oito derrotas.





“A Superliga B, para nós, foi uma competição nova, muito disputada, com um equilíbrio grande entre todas as equipes, jogos muito intensos e oscilações. Conseguimos alcançar nosso objetivo principal, que era não cair. Tivemos a vaga para o playoff nas mãos, mas isso fica para um segundo momento. Acredito que jogar um playoff será o próximo passo”, disse o técnico Juliano Trindade em entrevista à FOLHA.





O projeto do vôlei em Londrina tem três anos e o objetivo é aumentar o orçamento anual para alçar voos maiores. Atualmente, o valor por temporada é de cerca de R$ 500 mil. O técnico Juliano Trindade mensurou que a equipe precisa amadurecer na segunda divisão do vôlei nacional para depois pensar no acesso. No regulamento atual, apenas as duas equipes mais bem colocadas garantem vaga para a Superliga A.





Com a manutenção na Superliga B, o Londrina Vôlei garantiu calendário completo para a temporada. No início de junho, a equipe volta à quadra para a disputa do Campeonato Paranaense. Em outubro, o time entra na fase final dos Jogos Abertos. Em novembro, a edição 2025/26 da Superliga B terá início. A base do elenco será mantida, mas haverá dispensas e contratações, segundo o comandante da equipe. As jogadoras que ficam vão receber 30 dias de férias.





Público abraçou





O Londrina Vôlei teve o maior público da Superliga B 2024/25. No jogo contra o Flamengo, 3.800 pessoas foram ao Moringão e bateram o recorde da temporada. O treinador da equipe destacou o apoio dos torcedores e como a boa média pode atrair patrocinadores para o time.





“O público abraçou o time e foi muito legal a interação com a torcida. Agora, precisamos buscar novas parcerias e alguns patrocinadores para montarmos um time mais competitivo e brigarmos por uma vaga nos playoffs (da temporada que vem)”, projetou Trindade.