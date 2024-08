Triatleta londrinense embarca nesta sexta para Campeonato Mundial na Austrália

A triatleta Adeluci Moraes da ATRIL (Associação Triatlética Londrinense) FEL-FEIPE Londrina embarca nesta sexta-feira (09) para participar do Campeonato Mundial Multiesportes que nesse ano será realizado em Townsville na Austrália, o mundial ocorrerá entre os dias 15 a 20 de agosto, ela irá participar do Duathlon Sprint (5km corrida / 20km ciclismo / 2,5km corrida). Ela classificou também para as modalidades de Aquabike (1km natação/ 40km ciclismo) e Aquathlon (1km natação / 05 km corrida).





Adeluci é tetra campeã brasileira de Duathlon Sprint, e atual campeã brasileira de Aquabike na categoria age group, e essa é sua quarta participação em Campeonatos Mundiais.

A atleta tem uma longa carreira esportiva dedicada ao esporte de alto rendimento, considerando participações e conquistas em competições Mundiais de corridas de atletismo, Cross-Country, e em Ultramaratonas de 100km e 24h, travessias em vários países, e também participações em Mundiais como Técnica da Seleção Brasileira de Ultramaratona.





