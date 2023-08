Umuarama vence e segue na luta por classificação

Jogando em Farroupilha, a Cortiana/UCS/AFF foi surpreendida pelo Zaeli/Penalty/Umuarama que venceu por 3 a 2. O confronto ocorreu no Ginásio da Associação de Desportos Saturno, na noite desta quarta-feira (27/5). Com essa vitória, a equipe paranaense chegou aos 20 pontos, seguindo na briga pela classificação à próxima fase. O time gaúcho se manteve com 23 pontos, em 13 jogos, restando cinco jogos para finalizar a primeira fase da Liga Futsal.

Precisando de um resultado positivo fora de casa, o Zaeli não se intimidou e foi para cima em busca da vitória desde o início da partida. A Cortiana teve dificuldades para segurar o jogo do time paranaense e acabou sofrendo o gol aos seis minutos, em boa jogada de Pica-Pau. O jogo seguia equilibrado, com o time da casa pressionando para empatar. Entretanto, quem balançou novamente as redes foi a equipe de Umuarama. Aos 17 minutos, novamente Pica-Pau finalizou bem para ampliar a vantagem. Ainda na primeira etapa, Ricardinho encontrou o caminho do gol para fazer o primeiro da Cortiana, diminuindo a vantagem adversária.

Contando com o apoio do torcedor, o time de Farroupilha voltou para quadra na segunda etapa com o objetivo de buscar a vitória. Jogando de forma ofensiva e utilizando a habilidade de seus principais atletas em jogadas individuais conseguiu finalmente o empate, aos 21 minutos, com Ricardinho, que também anotou o seu segundo gol na partida.





Sem desanimar e continuando com o jogo ofensivo, os paranaenses chegaram ao terceiro gol, passando novamente à frente do placar, aos 35 minutos, com Rubinho. Com a vantagem, restou ao time umuaramense se segurar atrás e esperar o tempo passar. Do outro lado, a Cortiana pressionava de todas as formas para tentar o empate. O goleiro Basílio se adiantou para ajudar a equipe. Acertou um forte chute na trave, mas não conseguiu marcar e viu o time paranaense comemorar a vitória em Farroupilha.





Edu, juntamente com os demais jogadores da equipe paranaense, comemorou bastante a vitória, que mantém o a equipe na briga pela classificação. "Conseguimos o resultado que precisávamos. Foi um grande passo para a gente buscar a classificação. Nada melhor do que uma vitória fora de casa para ter ânimo para buscar mais pontos", afirmou.

