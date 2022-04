Verstappen supera Leclerc e é pole no sprint em Ímola; Hamilton sai em 13º

A pista menos molhada fez com que a maioria dos pilotos optasse por começar o Q1 com pneus intermediários, mas logo o treino foi interrompido com uma bandeira vermelha depois que o freio traseiro direito da Williams de Alexander Albon começou a pegar fogo. O piloto conseguiu retornar aos boxes e não voltou para a pista.

Na retomada da bandeira verde, com a pista mais seca, os pilotos foram de pneus slick. Hamilton chegou a cair para a zona de corte nos minutos finais. Com o cronômetro zerado, o britânico parecia fora do Q2, mas conseguiu fechar em 15º, o último a se garantir na próxima fase do treino classificatório.

Q2



Sainz abriu o Q2 com volta rápida depois de ser avisado que os pilotos tinham tempo de dar apenas uma ou duas voltas antes de nova chegada da chuva. Porém, pouco depois, o espanhol rodou e bateu sua Ferrari no muro, o que forçou nova bandeira vermelha no treino a 10 minutos do fim.

O treino foi retomado depois que a chuva já havia voltado a cair em Ímola. Com pista molhada, ninguém superou Verstappen, que fez 1min18s793 antes da bandeira vermelha.

Azar de Hamilton, que era o 13º antes da batida e da chuva e acabou fora do Q3, assim como a outra Mercedes, de George Russell, em 11º.

