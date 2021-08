Palmeiras busca recuperação em partida com o Athletico-PR

O Palmeiras vai em busca da recuperação. A constatação é estranha para quem obteve há menos de duas semanas classificação para a semifinal da Copa Libertadores. No Campeonato Brasileiro, contudo, o time perdeu os últimos três jogos, dois deles em casa.



Neste sábado (28), às 21h, o Palmeiras de novo joga no Allianz Parque, mas contra o Athletico-PR.

Apesar dos maus resultados, a equipe continua na vice-liderança da competição nacional, com 32 pontos, a seis do líder Atlético-MG, mas vê a aproximação do Flamengo, com 28 e duas partidas a menos.

Desde o empate com o São Paulo, em 31 de julho, o clube alviverde foi derrotado por Fortaleza, Atlético-MG e Cuiabá.





Isso ficou em segundo plano com a classificação no torneio sul-americano após a goleada por 3 a 0 aplicada sobre o São Paulo. Resultado que deixou o Palmeiras a três jogos de conquistar o título pelo segundo ano consecutivo e voltar ao Mundial.

Quem joga

Para enfrentar o Furacão, o técnico português Abel Ferreira não terá nenhum desfalque e poderá de novo montar o sistema ofensivo com Raphael Veiga, Dudu, Wesley e Rony.​





Assim, a equipe deve ir a campo com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu; Wesley e Rony.

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 21h (de Brasília)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)