Palmeiras e Botafogo brigam por vaga e prêmio milionário na Copa do Mundo

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa abre as oitavas de final com o duelo brasileiro entre Palmeiras e Botafogo, neste sábado (28), às 13h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Além da vaga na próxima fase, a partida ainda vale uma bolada para os cofres do clube vencedor. Apenas por chegar às quartas de final, as equipes recebem R$ 72,5 milhões da Fifa.





O técnico Abel Ferreira tem dúvidas para escalar o time que vai enfrentar o Botafogo. No meio-campo, o Palmeiras pode ter a volta de Aníbal Moreno, que ficou fora do jogo contra o Inter Miami por conta de um problema muscular, mas deve ficar à disposição. Caso não atue, Emiliano Martínez deve iniciar a partida.

Na defesa, um desfalque é certo: Murilo, com lesão na coxa esquerda, não deve mais entrar em campo na competição, abrindo espaço para Bruno Fuchs ou Micael. Outra dúvida do treinador português está no comando de ataque. Vitor Roque ainda não se firmou, e Flaco López pode voltar a ser titular no confronto decisivo.





“É um adversário que conhecemos bem, enfrentamos pelo Brasileiro antes de viajar para o Mundial, sabemos como jogam. Agora é ver o que o Abel tem para nos passar e nos preparar bem durante a semana para fazer um bom jogo no sábado”, afirmou Allan, que pode ser uma das novidades no time alviverde. O jogador foi elogiado por sua atuação no segundo tempo no empate por 2 a 2 com o Inter Miami.

“Sabíamos que seria um campeonato difícil, é muito diferente, de tiro curto. Mas conseguimos nosso primeiro objetivo, que era classificar em primeiro”, completou.





GREGORE FORA

Pelo lado do Botafogo, o técnico Renato Paiva tem um desfalque certo: Gregore, suspenso após levar o segundo cartão amarelo contra o Atlético de Madrid. Sem o volante, o treinador português pode escalar Newton ou Danilo Barbosa ao lado de Allan e Marlon Freitas, ou alterar a formação tática, apostando em um nome ofensivo, como Cuiabano retomando a titularidade como ponta-esquerda, ou Montoro exercendo essa função. O jovem argentino estreou com a camisa do time carioca diante do PSG ao entrar na vaga de Savarino.





"Vai ser uma partida difícil, como são todas nesta competição. Há uma grande expectativa, mas dentro de campo é 11 contra 11. Estamos nos preparando, estamos bem, e seguimos analisando o Palmeiras. Vamos mostrar que estamos prontos para vencer”, afirmou Montoro, projetando o duelo entre brasileiros.