Palmeiras e Fluminense garantem bolada e buscam mais R$ 115 milhões

Únicos representantes brasileiros nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, Palmeiras e Fluminense já garantiram uma premiação milionária na competição. Com a participação, vitórias e empates na fase de grupos, e as classificações para oitavas e quartas de final do torneio, cada clube arrecadou cerca de R$ 220 milhões até o momento.





Ambos entram em campo na próxima sexta-feira (4) em busca de uma vaga na semifinal, e também de mais uma premiação milionária, já que a classificação à semifinal rende mais R$ 115 milhões aos cofres dos clubes.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal, às 16h (de Brasília), em Orlando. O Al Hilal surpreendente eliminou o Manchester City, de Pepe Guardiola, por 4 a 3 na segunda-feira (30). Já o Palmeiras encara o Chelsea às 22h, na Filadélfia.





O Verdão, inclusive, lidera o ranking de premiações em 2025. Segundo a plataforma Gato Mestre, do Ge, o clube já somou por volta de R$ 259 milhões em premiações na temporada, valor muito próximo do que o Botafogo recebeu durante todo o ano de 2024, quando foi campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América: R$ 261 milhões.





Mesmo eliminados no Mundial, Flamengo e Botafogo também deixaram os Estados Unidos com cifras expressivas. O Rubro-Negro, que caiu para o Bayern de Munique, faturou R$ 152 milhões. Já o Glorioso, derrotado pelo próprio Palmeiras, levou cerca de R$ 146 milhões. Vale lembrar que 30% de todos os valores pagos pela FIFA aos clubes são retidos como impostos nos Estados Unidos.

Chances de título crescem para os brasileiros





Antes do início do torneio, as projeções do supercomputador da Opta Analyst, especializado em estatísticas esportivas, apontavam chances mínimas de título para os clubes brasileiros: 0,3% para o Palmeiras e 0% para o Fluminense.





No entanto, com as classificações para as quartas e as eliminações de equipes favoritas como Inter de Milão e Manchester City, as probabilidades mudaram. Agora, segundo 10 mil simulações feitas pela Opta, o Palmeiras tem 2,88% de chance de conquistar o título. Contra o Chelsea, nas quartas, o time de Abel Ferreira tem 24,63% de chance de avançar, enquanto os ingleses aparecem com 75,37%.

O Chelsea, por sua vez, teve um salto expressivo em suas chances de chegar à final: foi de 21,2% para 57,99%. Em uma eventual semifinal contra Fluminense ou Al Hilal, o time inglês tem 13,08% de chance de se classificar à decisão.





Já o Fluminense, que enfrentará o Al Hilal em Orlando, tem atualmente 1,62% de chance de conquistar o título mundial, segundo as projeções mais recentes da Opta. (Com Lucas Bombana/Folhapress)

