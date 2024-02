Palmeiras encara o São Bernardo no ABC paulista nesta quinta-feira

Após o empate (1 a 1) frustrante contra o Santo André na segunda-feira (12), o Palmeiras enfrenta o São Bernardo nesta quinta-feira (15), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Primeiro de Maio. A partida é válida pela 8ª rodada do Campeonato Paulista.





O Bernô, como é chamado o time da casa, tem 12 pontos no grupo D que é a mesma pontuação do Novo Horizontino, porém perde no saldo de gols - o líder da chave é o São Paulo com 13 pontos.



Já o Palmeiras é líder do grupo B com 14 pontos e persegue a liderança geral para ter vantagem nas fases decisivas.







O técnico Abel Ferreira lamentou a falha defensiva que originou o gol do Santo André nos acréscimos da partida. O zaga alviverde tomou o gol numa cobrança de escanteio no segundo pau. O time foi superior ao adversário, mas falhou nas finalizações. Nem a entrada de Rony no segundo tempo resolveu o problema.



Para o jogo desta quinta, Ferreira deve escalar o time com força máxima promovendo a volta do meia Raphael Veiga. Com isso Zé Rafael, que vinha jogando mais adiantada na meia, retorna para a função de volante ao lado do colombiano Richard Rios.





Uma das novidades no banco de reservas é o jovem Endrick, que retornou da fracassada campanha no Pré-Olímpico no qual a seleção brasileira perdeu para a Argentina e ficou de fora dos Jogos de Paris.





