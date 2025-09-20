Palmeiras enfrenta Fortaleza para manter embalo na Série A do Brasileirão

O Palmeiras recebe o Fortaleza neste sábado (20), às 21h, no Allianz Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias consecutivas, o Verdão tenta seguir na perseguição aos líderes Flamengo e Cruzeiro.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Com 46 pontos e dois jogos a menos, a equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação na tabela. Nos últimos dias, o time venceu o Internacional por 4 a 1, pelo Brasileirão, e superou o River Plate por 2 a 1, em Buenos Aires, pela ida das quartas de final da Libertadores.





De olho no duelo de volta contra os argentinos, marcado para a próxima semana, Abel pode optar por mudanças na escalação. O lateral-direito Khellven retornou da Argentina com dores musculares e pode ser substituído por Giay. Além dele, nomes como Gustavo Gómez, Piquerez, Flaco López e Vitor Roque podem ser preservados para ganhar descanso. O próprio Abel está de volta ao banco de reservas após cumprir suspensão diante do Inter.

Publicidade





“Claro que é uma vitória importante (sobre o River), mas não passa disso. Temos o segundo jogo em casa, faltam 90 minutos. Começamos no início do ano a reformular o elenco, jogadores a chegar e temos lutado em primeiro em todas as competições. Estamos a trabalhar muito bem, entrar para aculturar os jogadores que chegaram”, indicou o técnico português, confirmando que o foco está no jogo de volta da Libertadores, por isso o grande número de poupados contra o Fortaleza.





Do outro lado, o Fortaleza chega desfalcado. A equipe não contará com o lateral Tinga, o zagueiro Marcelo Benevenuto e o atacante Moisés, todos lesionados e fora da partida no Allianz Parque. O time cearense luta para deixar a zona de rebaixamento e ocupa a 19ª colocação, com 18 pontos. A equipe, no entanto, chega motivada após vencer o Vitória por 2 a 0, no Castelão, em partida que marcou a estreia do técnico argentino Martín Palermo, ex-atacante e ídolo do Boca Juniors.

Publicidade





FICHA TÉCNICA





Publicidade

PALMEIRAS

Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Murilo (Micael) e Jefté; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Maurício e Facundo Torres; Sosa e Luighi. Técnico: Abel Ferreira.

Publicidade





FORTALEZA

João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzmán e Lucca Prior; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Martín Palermo.

Publicidade





Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Estádio: Allianz Parque

Publicidade

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv (TV), Premiere (pay-per-view)





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.