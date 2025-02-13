Palmeiras enfrenta Inter de Limeira nesta quinta-feira focado em evitar vexame

O Palmeiras entra em campo nesta quinta-feira (13) para encarar a Inter de Limeira no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, buscando a vitória para evitar entrar em crise já no Campeonato Paulista.





O time de Abel Ferreira está atualmente na terceira colocação do grupo D com 13 pontos, atrás de São Bernardo, com 16, e Ponte Preta, com 15, que estariam classificados neste momento.

“A irregularidade da equipe tem acontecido por conta das trocas que o treinador tem feito na equipe. É verdade que estamos fora da zona de classificação, queremos lutar pelo título paulista outra vez. Eu entendo que todos têm olhos virados para o Palmeiras, mas como eu te disse, sabemos como estamos. É agora que temos que ver se os jogadores estão prontos", disse Abel Ferreira sobre o momento da equipe.







A equipe alviverde enfrenta a única equipe que ainda não venceu no torneio. A Inter soma seis empates e duas derrotas até agora e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, composta atualmente por Água Santa e Velo Clube, que possuem cinco pontos.

Contra o Verdão, o time do interior paulista terá a estreia do técnico Márcio Fernandes no banco de reservas. Ele assume o lugar que era de Felipe Conceição, demitido após o início sem triunfos no Estadual.





Mesmo fora de casa e contra uma equipe da parte de baixo da tabela, o Palmeiras deve ir a campo com uma formação próxima à ideal por conta do risco de desclassificação, incluindo o trio de ataque formado por Maurício, Estêvão e Facundo Torres.

O empate com o Água Santa por 1 a 1 no estádio Mané Garrincha, domingo (9), mudou os planos de Abel Ferreira quanto à equipe, visto que a ideia era poupar os titulares contra a Inter de Limeira pensando no clássico de domingo (16) contra o São Paulo, às 18h30, no Allianz Parque.





Vale destacar que o próprio técnico português será desfalque do time para o duelo fora de casa, já que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo na última rodada.





